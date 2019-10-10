TSK, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç, güvenlik kaynaklarından edindiği Barış Pınarı Harekatı'nın perde arkasını canlı yayında aktardı.

Operasyon şaşırtma ile başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'e yönelik bir operasyon için havalandı. Gelen emir ile jetlerin yönü bir anda Suriye'deki terör hedeflerine çevrildi. Operasyonun başlaması ile birlikte jetler terör hedeflerini vurmaya başladı.

Harekat sivil hassasiyet nedeniyle gündüz yapıldı

Türkiye son 1 yıldır Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu planlıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık PKK/YPG'li teröristlere yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz." mesajını veriyordu. Bu yüzden operasyonun gece saatlerinde başlayabileceği görüşü kamuoyunda hakimdi. TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da en hassas olduğu konulardan bir tanesi de sivil hassasiyeti. Sivil hassasiyeti nedeniyle gece saatlerinde planlanan operasyon gündüz saatlerine çekildi.

Vurulan hedefler bir yıllık istihbaratla oluşturuldu

TSK, 1 yıldır operasyon için hazırlanıyordu. Bu süre zarfında istihbarat birimleri sahadan istihbaratı toplayarak hedefleri belirledi. TSK, Barış Pınarı Harekatı'na başlamadan önce Suriye'nin doğusunda sınırın Suriye tarafında ne nerede aslında hepsini biliyordu. Teröristlerin hazırlıkları, kazdıkları hendekler, tüneller, silah ve mühimmat depoları tek tek belirlenmişti. Böylece harekat başlayınca o koordinatlara nokta atışı yapıldı. Sivil hassasiyeti göz önünde bulundurularak terör örgütünün sivil yerleşim yerlerinde karargah olarak kullandığı noktalar da tespit edildi.

Asker sahadan talep ediyor, terör hedefleri anında vuruluyor

İstihbarat akışı süratli bir biçimde gerçekleşiyor. Sahadan anlık istihbaratlar Hava Kuvvetleri ile paylaşılıyor. Asker sahada talep ettiği anda jetler hemen havalanarak terör örgütünün olduğu koordinatlar vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı, TSK'nın en çok hazırlandığı operasyon olarak tarihe geçecek.

Kaynak: TRT Haber