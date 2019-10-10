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Barış Pınarı Harekatı'nın perde arkası TRT Haber'de10 Ekim 2019 Perşembe 16:24 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 16:36
TSK, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyonun perde arkasına TRT Haber ulaştı.
TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç, Barış Pınarı Harekatı'nın perde arkasını anlattı.
Operasyon şaşırtma ile başladı. Jetler Kandil için havalandı, sonra aniden Suriye'deki terör hedefleri vuruldu.
Vurulan hedefler bir yıllık istihbaratla oluşturuldu. Operasyon, TSK'nın en çok hazırlandığı operasyon olarak tarihe geçebilecek düzeyde.
Harekat aslında gece saatlerinde başlayacaktı. Sivil hassasiyeti nedeniyle gündüz yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...