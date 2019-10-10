TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç, Barış Pınarı Harekatı'nın perde arkasını anlattı.

Operasyon şaşırtma ile başladı. Jetler Kandil için havalandı, sonra aniden Suriye'deki terör hedefleri vuruldu.

Vurulan hedefler bir yıllık istihbaratla oluşturuldu. Operasyon, TSK'nın en çok hazırlandığı operasyon olarak tarihe geçebilecek düzeyde.

Harekat aslında gece saatlerinde başlayacaktı. Sivil hassasiyeti nedeniyle gündüz yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...