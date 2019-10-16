Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu." denildi.

Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019

58 yerleşim yeri terörden kurtarıldı, teröristler kaçmaya başladı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta bugüne kadar 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

Tel Abyad 5 günde teröristlerden alındı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen harekatın 5. günü sonunda Tel Abyad ilçe merkezi PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından SMO bayrağı çekilen sınır kapısı beşinci kez el değiştirmiş oldu.

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki DEAŞ'lıların tutulduğu

hapishanenin boşaltıldığı ve mahkumların serbest bırakıldığı tespit edildi.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen PKK/YPG'nin hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Terör örgütü ise çareyi kaçmakta ve teslim olmakta buluyor. PKK/YPG'li teröristler sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalışıyor.

M4 karayolunun kontrolü sağlandı

Mehmetçik sınıra paralel bir hat izleyen M4 karayolunu da kontrol altında tutuyor.

Teröristlerin ikmal hattı olan bu yolun kontrol altına alınması ile teröristler artık lojistik sağlayamaz hale geldi.

Kaynak: TRT Haber