Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör mevzileri kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla gece boyunca ateş altına alındı.

Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480'e yükseldi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2019

14 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı

Dün Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri ile Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de , YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatta, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu, Rasulayn'da ise kontrol sağlandı.

Dün Münbiç ve Kamışlı'yı bağlayan stratejik M4 karayolu da kontrol altına alınmıştı.

Tel Abyad'da kuşatma tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın doğusundan 10 kilometre, batısından 9 kilometre ilerleyerek güneye doğru hilal çizdi.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Tel Abyad'da teröristler dün 25 ayrı noktada yangın çıkardı. Sivillerin evini ateşe verdi, bunun yanı sıra lastik ve mazotlar yakarak insansız hava araçlarının görüntüsünü engellemeye çalıştı.

Ancak o siyah dumanlar havaya yükselirken insansız hava araçları Tel Abyad'ın üzerine gelerek 5 dakika boyunca görüntü aldı. Ardından obüsler birçok noktayı vurmaya başladı. Tel Abyad'da 50'ye yakın terör hedefi vuruldu.

Zor şartlara rağmen Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor. Askeri birliklerin sınıra takviyesi de devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber