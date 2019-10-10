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Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi10 Ekim 2019 Perşembe 20:11 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 00:27
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 228 olduğunu açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 228 olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA, TRT Haber
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