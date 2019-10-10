Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı