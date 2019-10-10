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Barış Pınarı Harekatı'nda 219 terörist etkisiz hale getirildi10 Ekim 2019 Perşembe 20:11 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 23:59
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 219 olduğunu açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 219 olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA, TRT Haber
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