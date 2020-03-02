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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 32 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020
Etiketler: son dakika msb barış pınarı harekatıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 15:48
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