Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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