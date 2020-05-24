Türk vatandaşı Tuba Ahsan ve Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile üç yaşındaki ikiz çocukları Huma ve Ziyad'ı taşıyan ambulans uçak saat 18.45’te Atatürk Havalimanı'na indi.

Türkiye dünyanın dört bir yanından Türk vatandaşlarını yurda getirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bangladeş'te koronavirüse yakalanan ve tedavi edilmeyen vatandaşları ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Detayları @trthaber muhabiri Ceyda Muslu aktardı. pic.twitter.com/jlz2iOxVNW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2020

Kendisinin, eşinin ve çocukların testi pozitif çıkan Ahsan, Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçiliğine başvurarak Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine büyükelçilik aracılığıyla Bangladeş'teki bir hastaneden sağlık durumlarını belirten bir rapor alındı. Türkiye'ye gönderilen raporun Sağlık Bakanlığı'na ulaşmasıyla harekete geçirildi.

Bu süreçte durumu kötüleşen Tuba Ahsan ile eşi ve çocukları için ambulans uçak Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Ahsan ailesini alarak ambulans uçağa yerleştirdi. Ahsan ailesini Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ve öteki ilgililer uğurladı.

[Fotoğraf: AA]

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçak saat 18.45’te Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline iniş yaptı.

Burada, uçaktan indirilen Ahsan ailesi, 4 ayrı ambulansa ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Bugüne kadar 750 hasta ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı 2008 yılından bu yana hava ambulans hizmeti veriyor. Bu hizmet halen 3 uçak (tek sedyeli, iki sedyeli ve dört sedyeli) ve 17 farklı ilde konuşlu 17 helikopter ile sunuluyor. 2008 yılından bugüne kadar helikopter ambulans ile 33 bine yakın vaka, uçak ambulans ile 14 bini aşkın vaka taşındı.

Bugüne kadar yurtdışından 69 ülkeden 750 vaka ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi.