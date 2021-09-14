"Vira Bismillah" diyerek açılıyorlar, kasa kasa balıkla limana dönüyorlar.

1 Eylül'de başlayan av sezonu bereketiyle devam ediyor.

Denizdeki bolluk tezgahlara da yansıyor.

Birkaç gün öncesine kadar tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken şimdi yanına palamut da eklendi.

[Fotoğraf: AA]

Palamut fiyatları

Trabzon'da istavritin kilosu 10 lira, palamutun fiyatı ise büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor.

Sezon ilerledikçe bolluğun artması buna bağlı olarak da fiyatların düşmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]