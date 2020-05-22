İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izni ile ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

"'Kaymakamlık ve valiliklerde yığılma var' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır"

'Kaymakamlık ve valiliklerde yığılma var' şeklindeki haberlerin asılsız olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra geri gönderilmiştir.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dün itibarıyla seyahat izin belgelerini, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı üzerinden kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir."

Saat 12.30 itibarıyla onaylanan başvuru sayısı 190 bin 679, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısı ise 416 bin 598 oldu.