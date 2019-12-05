Bakanlık Ceren Özdemir davasına müdahil olacak

05 Aralık 2019 Perşembe 15:13 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]