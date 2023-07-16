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HABER GİRİŞ
16.07.2023 20:52
, 16.07.2023 20:55
SON GÜNCELLEME
16.07.2023 20:55
Bakanlar yangın bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek için Hatay Belen’e gidiyor.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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