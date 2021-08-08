Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris'te açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.

"Milas'taki yangın çok kısa zamanda kontrol altına alınacak"

240 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. 5 yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dünden daha iyi bir noktadayız. Şu anda teknik kontrol altına alındı demek için çok erken. Milas'taki yangının odağına girdik. Çok kısa zamanda kontrol altına alınacak. Kavaklıdere, Köyceğiz ve Karaköy yangınları devam ediyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak. Nasıl yeşillendirileceğine dair bir çalıştay yapacağız.

"Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik"

TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.

"Yunanistan'ın uçak talebi var"

Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız. Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı.

"Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi"

Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı. Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak. 2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.

Bakan Kurum: Termik santralde yüksek risk arz eden bir durum yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ve Karaköy'de mücadele sürüyor. Termik santrelimizin bulunduğu bölgede yüksek risk arz eden bir durum yok. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Muğlamızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. En geç 1-2 ay içerisinde inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve 1 yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Muğlamızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. En geç 1-2 ay içerisinde inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve 1 yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.https://t.co/kOv7p9wYnW pic.twitter.com/VRQrToSxDX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

En kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz.

Ayrıntılar geliyor...