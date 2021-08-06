Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta açıklama yaptı.

"Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218 saat sonra kontrol altına alındı. 5 ilçede 59 mahallemiz 10 süren yangınlardan etkilendi. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Kazakistan'dan 2 helikopter 16 kişilik ekibiyle yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kazakistan’dan da 2 helikopter yola çıktı, 16 kişilik ekibiyle.https://t.co/S4K9NZtaXH pic.twitter.com/GLz6y9dug2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz.

"149 adet konteynerin kurulumu tamamlandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu açıklamaları yaptı:

Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar tamamen söndürüldü. En kısa sürede Muğla'daki yangını da söndüreceğiz. Antalya'daki yangınlardan 59 mahallemiz etkilendi. 45 mahallemizdeki vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda. 3-4 gün içinde Antalya'daki bu ihtiyacın tamamı karşılanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı.https://t.co/S4K9NZtaXH pic.twitter.com/zQV2USMQhR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

"Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi"

Zaman kaybına tahammülümüz yok. Vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidereceğiz. Günde 17 bin vatandaşımıza yemek yardımı yapılıyor. 7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır. Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ağır hasarlı yıkık ve yıkılması gereken 2 bin 164 bağımsız birim tespit edildi. 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda. https://t.co/S4K9NZtaXH pic.twitter.com/keYcpRTKxC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

"Bir ay içinde evlerin temellerini atacağız"

En geç bir ay içinde vatandaşlarımızın evlerinin temellerini atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden konutlarımızı bitiriyor olacağız. 400 aşkın ahırımız hasar gördü. 2-3 ay içinde yaylalardaki vatandaşlarımız hayvanlarını ahırlarına getirebilecek. Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.

Bakan Karaismaailoğlu ise şunları söyledi:

Bu afetin de üstesinden devletimizin gücüyle geldik.