Bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklama yapması tepkilere neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yapan büyükelçilere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" görüşünü paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.

Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.



Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir. https://t.co/eJ8K84vq7u — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 18, 2021

"Mahkemelerimize telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı paylaşımda, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" dedi.

Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 18, 2021

"Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de büyükelçilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Çelik, şunları söyledi:

"Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır."

Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez.



Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 18, 2021



