Bakanların açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

-Yaşadığımız sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Sahada gördüğümüz tablo bizi üzüyor. Bir taraftan temizlik yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan tüm köylere elektrik verilmesi için helikopterlerle jeneretör ulaştırılıyor.

-Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar. 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15'inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum.

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