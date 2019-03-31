İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oy kullanacağı İstanbul Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na gitti.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

"Bugün, söz milletin"

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi.

Çavuşoğlu, 2406 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

"İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır"

Seçimin şehirleri ehil insanlara emanet etmek için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokratik hakkımızı kullanarak oyumuzu verdik. Seçim ülkenin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler, hem şehirlerimiz hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu, sadece Türkiye vatandaşı olarak değil, Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ankara'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah erken saatlerde eşi Rana Selçuk ile oy kullanacağı Ankara'da Mehmet İçkale Ortaokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Selçuk, oy kullanacağı 2270 numaralı sandığa giderek kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Selçuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasimizin gelişmesi için ve bu süreçte halkımızın oylarını rahatlıkla kullanarak kendi görüşlerini ifade edebilmesi için güzel bir fırsat. Bu bir millet ödevi. Tıpkı eğitimde olduğu gibi seçimlerde oy kullanmak bir millet ödevidir. Ben bütün halkımızı oy vermeye davet ediyorum ve bu seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ankara'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Şengül Kurum, kızları 10 yaşındaki Zeynep ve 6 aylık Hatice Zehra ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Bakan Kurum, buradaki 4081 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Görevlilerden aldığı pusulalarla kabine giren Kurum, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Tüm milletimize, devletimize oyumuz hayırlı, uğurlu olsun." diyen Kurum, zorlu bir seçim çalışmasını geride bıraktıklarını kaydetti.

Kurum, "Tüm illerimize gitmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın derdini dinlemeye çalıştık. Bugün de vatandaşlarımız, milli iradeye inşallah sahip çıkmak suretiyle vatandaşlık haklarını yerine getirecekler." dedi.

"Vatandaşlarımız bugün sandığa iradelerini yansıtacaklardır"

Gelecek 4,5-5 yıllık dönemde seçimin olmaması, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve güçlü Türkiye için yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da bu bilinçle inşallah bugün sandığa iradelerini yansıtacaklardır. Biz de pazartesi itibariyle 'Bismillah' diyerek işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak bu projeleri de vatandaşımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtmadan düzenli depolama tesislerine kadar halkımızın sorunları, problemlerinin tamamını içerecek şekilde inşallah gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Tüm milletimiz için devletimiz için gönül coğrafyamız için hayırlı uğurlu olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan İstanbul'da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve eşi Meral Turhan oyunu kullanmak için Altunizade Hafize Özal Ortaokuluna geldi.

"2011" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaşan Turhan ve eşi Meral Turhan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Bakan Turhan, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her şeyden önce huzurlu bir şekilde seçim günümüzü tamamlamayı temenni ediyorum." dedi.

Turhan, "Tabii düne kadar seçime katılacak olan partiler, kişiler gerekli çalışmaları yaptılar. Bugün artık karar milletin. Sandıkta her şey tecelli edecek ve sandıktan çıkan karara herkes saygılı olacak. Ben ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum bu seçimlerin. Ve milletin vereceği kararın en doğru karar olacağını inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA