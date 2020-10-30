Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakanlar İzmir'de açıklama yapıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, İzmir’de kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var.
6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.
Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak.
Ayrıntılar geliyor...
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