İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması:

-Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık, 7'si devam ediyor.

-Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar devam ediyor. Köyceğiz'deki yangın da yerleşim yerlerinden uzak bir şekilde sürüyor. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

-Aşırı sıcak ve çok düşük nem oranı var. Normalde bu mevsimde yüzde 30 seviyesinde olması gereken nem yarın yüzde 8'lere düşecek.

-Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Çalışmaları yerleşim yeri odaklı yapıyoruz. Muğla'daki yangında binden fazla helikopter sortisi yapıldı. Özellikle ormana yakın belediyelerimiz tedbir almalı.

-(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok.

-Cumhuriyet tarihginin en büyük fidan kampanyasını başlatmıştık, ilk yağmurlarla birlikte bundan daha büyük dikimlere başlayacağız.

-Bilgi kirliliğine ve provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

-Çeşitli ülkelerden uçaklar gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması:

-Devletin bütün kurumları tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar.

-Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir.

-Yüzlerce hesabı tespit ettik. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar. Nefret dilinden, öfke dilinden hep birlikte uzak duralım, ülkemize faydası yok.

-Sıcak hava, aşırı kuru zemin ve rüzgar mücadelede dezavantajımız.

-Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu. Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız. Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız.

-Bir tek can bizim için kıymetlidir, sokak hayvanları için de her yere yem bırakılıyor.

-Yangınlarla ilgili özel ekip kuruldu, çalışmalarını sürdürüyor. 300'e yakın ihbar geldi, bu ihbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz, gözaltında olanlar da var, en net ve somut bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız.

-Muğla'da 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik, çadır, konteyner ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması:

-Öncelikle yangınla mücadelede hepimizin önceliği yerleşim yerlerinden uzak tutulması.

-Yangınla mücadele twitle olmuyor, sahada oluyor. Algı operasyonu yürütülmeye çalışıldı, yanan orman arazilerinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir, orman haline gelmesi de zorunludur.

-Omuz omuza çalışarak bu olayı hep birlikte atlacağımızı düşünüyorum.

-Önceliğimiz yangınları söndürmek, yangınları da birkaç gün içinde sonuçlandıracağız inşallah.

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