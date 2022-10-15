İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlama bölgesindeki açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi. Ardından Bartın Valimiz, Belediye Başkanımız ve ekipler buraya intikal ettiler.

Türkiye'mize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Kritik kotta 44 madencimizin çalıştığını söylemiştik

Şimdi de son durumu paylaşmak için burdayız.

110 vardiya çalışanımızda 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı İstanbul'a şehir hastanesine götürüldü, 5'i şu an Bartın'da tedavi görüyor.

Bu patlamadan hemen sonra kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda da kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz.

Bütün kurumlarımızın bütün ekipleri buradaydı.

Ayrıntılar geliyor...