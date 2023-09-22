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Gündem
TRT Haber 22.09.2023 03:31

Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler temasları kapsamında New York'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta, çok sayıda mevkidaşı ile bir araya gelerek yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu çerçevesinde çok sayıda ikili görüşme yaptı.

Slovakya, Nikaragua, İspanya, Küba, Bulgaristan, Gürcistan, Belarus, Bahreyn, Panama'nın yanısıra birçok ülkeden mevkidaşları ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Türkiye-Panama iş birliği

Türkevi'nde, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk

Fidan, BM bünyesindeki toplantılara da katıldı

New York’ta "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap eden Hakan Fidan, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik yapılması gerekenleri vurguladı.

Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı
Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı

Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.


 

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