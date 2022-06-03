Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefon görüştü.
İki mevkidaş, Ukrayna başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldı.
Etiketler: Belarus Mevlüt Çavuşoğlu
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