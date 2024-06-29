Bakan Yumaklı : Yerleşim yerleri açısından herhangi bir risk söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İzmir Menderes yangını bir hobi bahçesinden çıktı, ilgili kişiler gözaltında. pic.twitter.com/3ewoDJ5EnZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2024

Vatandaşlarımız geçmiş olsun diliyorum, bugün Türkiye genelinde 44 adet yangın çıktı bunlardan 11 tanesi yüksek risk grubundaki yangınlardan. 6 tanesii ile ilgili gereken müdahaleler yapıldı. Onlar herhangi bir risk teşkil etmiyor.

İzmir Menderes ve Selçuk'da başlayan yangınlara arkadaşlarımız müdahalelerin devam ediyor. Menderes ile ilgili enerji düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'da da şu anda bulunduğumuz yerde de 2 bölgede de yoğun müdahale yapılıyor. Herhangi bir risk söz konusu değil, yerleşim yerleri ve konaklama tesisleri açısından.

Selçuk yangınına ilk anda; 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle 3 gece görüş helopterleri ile müdahaleye devam ettik.

Menderes yangınında ise ilk anda; 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara araacı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. hava kararınca bu sayı 48 kara aracı ve 200 üzeri personel olarak devam ediyor.

"Selçuk Kuşadası yolu kapalı"

Selçuk Kuşadası yolu halihazırda kapalı. Herhangi bir tehlike olmayana kadar kapalı olacak.

Havaların ısındığı bu günlerde mutlaka hassas ve tedbirli davranılması gerektiğin belirtmek istiyorum. Bizler her zaman belirttiğimiz gibi yangınların %90'nın insan kaynaklı olduğunu ifade ediyoruz.. Bütün bunların basit tedbirlerle bu hale glemesini önlemke mümkün.

Vatandaşlarımızdan özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz.

"Menderes'teki yangın hobi bahçesinden çıktı"

Bu yangınların çıkma sebebiyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. 1'i hariç; İmzir Menderes'teki çıkan yangın malesefki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. Bir daha söylüyorum insan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini önleyecekken biz hala 2024 yılının haziran ayında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık, hem de ülekmizin kaynakları açısından yazık hem de şu ekosistem içerisinde hayatı paylaştığımız diğer canlılar açısından yazık.

Halihazırda Selçuk yangını ile ilgili yaklaşık 350 hektar etkilenen alanı, 150 hektarda Menderes için etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına geliyor, yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğü açıklanacak.

Tekrar tekrar İzmir'e geçmiş olsun diliyorum.