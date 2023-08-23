Bakan Yumaklı: Rüzgar hızı 60 kilometrenin üzerine çıktı, tedbirler alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangına dair son durumu açıkladı.

Bölgede rüzgar hızının saatte 60 kilometrenin üzerine çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, alevlerin sıçrayabileceği bölgelerde gerekli tedbirlerin alındığını anlattı:

"Sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim, öyle de oldu. Rüzgar bu hızın da üzerine çıktı. Alevler bulunduğumuz lokasyona doğru gelecek. Arkadaşlarımız şu anda bunu karşılamak üzere yığınak yapmış durumda. Tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz.

Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için arkadaşlarımızla haberleşerek, İHA’lardan gelen bilgilerle durum tespitimizi yapıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale’deki yangına dair açıklama yapıyor. https://t.co/RqWEesUw1t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2023

2 bin 960 personel bölgede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada da çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.

Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır" bilgisi verildi.