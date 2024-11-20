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Gündem
TRT Haber 20.11.2024 11:43

Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalıştı. Bakan Yerlikaya, CHP'li vekillerin provokasyonuna ilişkin, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz. Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" dedi.

Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
[Fotograf: AA]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin provokasyonu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

"Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP milletvekilllerinin Meclis'teki provokasyonuna ilişkin, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz. Bunun bilincindeyim. Ama bunu birbirimize suizan, gıybet boyutunun önüne geçmesine müsaade edebilir miyiz? Bu demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

 

"Meclis'te kabadayılık yapmak utanç vericidir"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, yaşanan provokasyona yönelik şunları kaydetti;

Parlamento sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerimizin hizmet ettiği bir alan. Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle, Özgür Özel’in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir ve bunu yapan, bunu gerçekleştirenleri de şiddetle kınadığımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz.

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