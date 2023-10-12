Bakan Yerlikaya: 4 milyon paylaşımın yüzde 30'u bot hesaptan yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, 197 bin 649 sosyal medya hesapları üzerinden terör, bilişim, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı konularında çalışma yapıldığını söyledi.

"Sosyal medyada algı çalışması yapanların amaçlarının farkındayız"

Açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmalar sonucunda spekülatif paylaşımların kayda değer ölçüde azaldığını görüyoruz. Özellikle 1 Ekim saldırı girişimi sonrasında medya kuruluşları ve siz basın mensuplarımızın gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. Operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı, bunların 31’i tutuklandı. Ayrınca sosyal medya üzerinden algı çalışması yapanların da bu odakların amaçlarının da farkındayız.

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğümüz bot hesapların takibini büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Son 120 günde Twitter üzerinden 100 milyon 94 bin 11 hesaptan yaklaşık 4 milyar paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 30’u bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar. Bu paylaşımların yüzde 41’inin de olumsuz ve spekülatif olduğu belirlendi."