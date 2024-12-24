Bakan Yerlikaya: 2017'den itibaren 763 bin Suriyeli ülkelerine döndü

Bakan Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Bakan Yerlikaya, patlamanın ardından başta vali olmak üzere arama kurtarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, idari olarak da tahkikat başlatıldığını belirtti.

Patlama sonucu yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Türkiye'deki yabancıların sayısı 4 milyon 164 bin"

Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini, Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

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