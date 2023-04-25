Bakan Yanık TRT Haber'de

Derya Yanık'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesince önde barınma ihtiyacı daha sonra da temel destek ihtiyaçları bakanlığımız tarafından yerine getirildi. Deprem bölgemizde sosyal market depoları hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemelerini buralardan temin ediyoruz. Konutların ilk temeli atıldı inşallah 1 yılın sonunda bunları tamamlayacağız. Bölgedeki çalışmalar sistematik ve aralıksız devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımız tarafından bunun karşılığını görmek mümkün.

21 yılda Osmaniye'nin çehresi değişti, çok önemli yatırımlar yapıldı. 35 milyar liranın üzerine Osmaniye'ye yatırım yapıldı. Osmaniye çok büyük bir yatırım ağının ortasında yer alıyor. Etki alanı itibarıyla çok güçlü bir noktada yer alıyor. Tarımsal üretimin çok yüksek ve verimli olduğu bir şehir. Tarıma dayalı sinai üretim bölgede devam ediyor. İhtisas organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere sanayi yatırımları yapılıyor. 4 büyük organize sanayisinin bulunduğu bir kent. Osmaniye'nin lojistik ağı üzerinde bulunması sebebiyle hareketli bir noktada bulunuyor.

Osmaniye 21 yılda vizyonu çok değişmiş, daha sonraki 20 yılda daha da gelişecek kilit noktaya ulaşacak illerimizden birisi haline gelecek. Petrol arama ve rezerv çalışmaları, çevreyolu ve bağlantı yolu üzerinde olması nedeniyle coğrafi olarak önemli bir konumda. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi güçlü şehirlerin bulunduğu bir noktada.

Devlet korumasına ihtiyacı olan çocuklarımızın bakımı daha önce bakımevlerinde yapılıyordu. Biz çocuk evleri modeline geçtik. Çocukların kendi öz bakımlarını yapabilecekleri bir ev ortamında yapabilmesini sağladık. Çocukların bireysel yeteneklerinin takip edildiği bir modele geçtik. Çocukların sadece başlarını sokabilecekleri bir ev olmaktan öte sosyal bir yaşam alanı oluşturduk.

20 sene önce bir hanede engelli birey varsa utanılan bir bakış açısıyla bakılıyordu. Tam aksine bireylerin kendini topluma sunabilecekleri bir model ortaya koyduk. Bireysel gelişimlerine katkı sağladık. Deprem bölgesinde otizmli bir genç kardeşimiz bize daha çok istihdam oluşturulması talebinde bulundu. Sosyal hizmetlerimiz tamamen ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyor.