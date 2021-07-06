Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında, bilimsel araştırma, girişimcilik ve gençlerde bilimsel farkındalığın artırılmasına ilişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve spor alanındaki nitelikli Ar- Ge projelerinin sayısı artırılacak, spor teknolojilerine yönelik girişimler desteklenecek. Gençlik ve spor çağrı programı başlıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Başarılı projeleri yüzde 50 eş finansman ile destekleyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gençlik ve spor çağrı programını hayata geçireceğiz. Bu çağrılara başvurup başarılı bulunan projeleri yüzde 50 eş finansman modeliyle destekleyeceğiz. 2023 yılına kadar her yıl yeni bir çağrı açmayı planlıyoruz."

Her yıl 5 girişimciye 1 milyon lira ödül

Protokol ile yapay zeka, robotik ve yaşam bilimleri gibi teknolojilerin sporda kullanımı teşvik edilecek.

Varank, "Çalışan firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek başarılı 5 girişimciye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.

"Türkiye, uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan önemli çalışmalar başlatılacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında düzenlenen törende konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları aktardı:

"Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Protokolle birlikte, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK'la kapsamlı bir çağrı programına çıkılması ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan önemli çalışmalar başlatılacak. Bu program sayesinde, gençlerimizi yakından ilgilendiren önemli konu başlıklarında hem iş birliklerimiz hem de bilimsel arka planımız güçlenmiş olacak."

Gençlik ve spor alanında 1001 çağrı programı

İşbirliği Protokolü ile hayata geçirilecek konulara ilişkin açıklamada bulunan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Dekanlarımız ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlerimizi de davet etmemizin temel nedenini oluşturan 'Gençlik ve Spor Bakanlığı-TÜBİTAK Ortak Gençlik ve Spor Çağrı Programları', iş birliğimizin birinci maddesi. 'TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında, gençlik ve spor alanında yapılacak 1001 çağrı programının duyurusunu da yapıyoruz. 1001 çağrı programının öncelikleri, ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda süreçler işletilerek belirlenecek. Program, yüzde 50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ile izleme süreçleri taraflarca yürütülecek. Bilindiği gibi çağdaş toplumlarda bireylerin refahı pek çok diğer nedenle birlikte beden ve ruh sağlığıyla da ilişkilidir. Spor, bireylerin toplum ve sosyal sağlığı açısından yeteneklerinin gelişmesi, bu çerçevede hem beden hem de ruh sağlığını geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur."

[Fotoğraf: AA]

"İki tip lazer silahı ve lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık"

Dolaylı olarak sporun da saşgın süreçlerinden etkilendiğini gördüklerini anlatan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Sporun fiziksel aktivite ve müsabaka yönünün yanı sıra, ekonomi yönünün de incelenmesi lazım. Bu nedenle spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak ciddi önem arz ediyor. Çünkü spor endüstrisi, çok güçlü ve dinamik bir potansiyele sahip. Sporun istihdam, organizasyon, turizm, ekipman üretimi, sanayi boyutu var. İşte bildiğiniz gibi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte 'İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Programı'nı yürütüyoruz. Bu anlamda modern pentatlon branşında kullanılan iki tip lazer silahı ve lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık. Dünyada sadece 2 ülke tarafından üretim ve ihracatı gerçekleştirilen bu ekipmana, yerli, milli ve yenilikçi yaklaşımla rakip oluyoruz. Bu örnek spor vizyonumuz içerisindeki ekipman üretimi projelerimizden bir tanesi.En temel hedefimiz, ülkemizde sporun her zaman ifade ettiğimiz gibi toplumsal tabana yayılması ve spor kültürünün güçlendirilmesidir. Bu noktada sürdürülebilir projelerin daha etkin planlanması amacıyla spor araştırmaları alanında özel bir çağrı programını hazırladık."

"Firmalara önemli bir destek sağlamış olacağız"

Protokol kapsamındaki bir başka önemli başlığın, spor alanındaki bireysel girişimciliğin güçlendirilmesi ve desteklenmesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "TÜBİTAK tarafından koordine edilen Girişimcilik Destek Programı çağrılarında, spor teknolojilerinde farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışan girişimcileri belirlemek ve firma kurmalarını desteklemek amacıyla gerekli duyuruları yapmaya başladık. Bu sayede inanıyoruz ki genç girişimcilerin liderlik edeceği spor teknolojileri alanındaki firmalara önemli bir desteği sağlamış olacağız. Bir başka önemli başlığımız, gençlik ve spor alanında Ar-Ge yapmak üzere nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ihtiyacı. Bu amaçla Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Bilimsel Eğitim Etkinliklerinin Desteklenmesi Programı yine önem verdiğimiz bir konu. TÜBİTAK ile güçlü iş birliğiyle bu konuda da önemli bir aşamayı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Sporda istihdam konusunda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz"

Kasapoğlu, istihdam ve sporda nitelikli iş gücünün artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Sporda istihdam konusunda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Gençlik Projeleri Destek Programı 2021 çağrısını spor ve antrenör istihdamı olarak belirledik. Bu program vesilesiyle amatör spor kulüpleri, gençlerimizin spora olan ilgi ve alakalarının artırılması ve başarılı sporcular ile çalıştırıcıların desteklenmesi konusunda proje teklifi hazırlayabilecek. Bugün imzalayacağımız protokolle, spor teknolojileri ve sporda Ar-Ge alanındaki istihdamı güçlendiriyor olacağız. Protokolün en önemli başlıklarından bir diğerini, gençlerin bilime ilgisinin artırılması ve gençlerin kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması konuları oluşturuyor. Bu sayede yurtlarımızda, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda bilim söyleşileri organize edilmesini, TÜBİTAK'ın popüler bilim dergi ve kitaplarının indirimli olarak temin edilmesini sağlayacağız. TÜBİTAK'la birlikte, gençlik kamplarında, bakanlığımız tarafından düzenlenen bilim ve teknoloji temalı etkinliklerde eğitimci desteği konularında önemli bir iş birliğini de birlikte gerçekleştireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Konuşmalarının ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Gökyüzü Gözlem Şenliği ağustosta

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