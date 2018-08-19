Bakan Varank: Gençlere gök bilimini sevdirmeye çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da Konyaaltı Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine katıldı.

Bakan Varank, kendisine eşlik eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ziyaretçilerle birlikte teleskobu kullanarak gezegenleri inceledi.

Şenliğe katılan öğrencilerin bilimsel projeleri hakkında bilgi alan Varank, gözlemevindeki Türkiye'nin en büyük teleskobunun başına geçerek Satürn ve Ayı gözlemledi.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Şenliğe her yıl binlerce başvuru olduğunu, ancak en fazla 350 kişinin kabul edildiğini anlatan Varank, Vali Karaloğlu ile "Burada imkanları nasıl geliştirebiliriz? Bilimle ilgili gençleri, ailelerini nasıl buraya çekebiliriz?" diye çalışma yapacaklarını belirtti.

“Gençlere gök bilimini sevdirmeye çalışacağız”

Atölye faaliyetlerine katılan çocukların heyecanını gördüğünü vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Gökyüzü aslında herkesin ilgisini çekiyor. Biz de buraları daha çok tanıtarak, hem gençlere hem de ailelerine gök bilimini sevdirmeye çalışacağız. Zirvede gözlemevimiz var. Türkiye'nin ulusal gözlemevi. Orada da bilimsel faaliyetler sürdürülüyor.

En büyük teleskobumuz burada. 150 santimlik teleskobumuz var. Bir takım yeni teleskop projelerimiz de var. Onları da inceleyeceğiz. İnşallah bütün halkı, gençlerimizi, öğrencilerimizi, Antalya'ya davet ediyoruz. Gelsinler bu şenliğe katılsınlar. Çok memnun kalacaklardır."

Kaynak: AA