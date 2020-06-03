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Bakan Varank: 188 projeyi destekleyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Sanayi Doktora Programı sonuçları belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz" dedi.
Bakan Varank, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisinin yetiştirileceğini belirterek, "Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 10:59
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