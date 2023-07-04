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TRT Haber 04.07.2023 12:00

Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması: Dava artışları kiracı lehine

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz" dedi.

Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması: Dava artışları kiracı lehine

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25’lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla olur" dedi

Kira anlaşmazlıkları ile ilgili davaların sorulması üzerine Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor.

Bakan Tunç site aidatıyla ilgili bir çalışmanın henüz mevcut olmadığını söyledi.

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Adalet Bakanlığı Emlak Konut Yılmaz Tunç
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