Bakan Tunç: Karar kesinleştiğinde iadeleri gerçekleştirilir

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesinin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.

Bakan Tunç, NTV yayınında katıldığı programda, Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi kararına ilişkin, "İlgililer itiraz edebilir, karar kesinleştiğinde iadeleri gerçekleştirilir." dedi.

Anne oğul Boston'da yakalanmıştı

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı ayrı hakim karşısına çıkan anne ile oğlunun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmiş, mahkeme de ikinci duruşmayı bir hafta öne çekerek dün için tarih vermişti.

"Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim"

Oğuz Murat Aci'nin'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını değerlendirdi.

Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." diye konuştu.

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım." ifadesini kullandı.

Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"O anne nasıl bir anne?"

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.​​​​​​​