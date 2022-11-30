Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 08:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Süleyman Soylu konuşuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile ilgili açıklama yapıyor.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:
Şafak vakti yapılan operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalandı. Kökünü kurutana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 08:44
- 08:30
- 08:27
- 07:50
- 07:31
Sıradaki Haber
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz