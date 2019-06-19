İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 binanın selde tamamen yerinden söküldüğünü söyledi. Soylu, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu ve yaşamını yitirenlerin sayısının 4 olduğunu, kayıp 6 vatandaşı arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...