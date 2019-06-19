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Araklı'da yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi
19 Haziran 2019 Çarşamba 11:16 - Son Güncelleme 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'da meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 olduğunu, 6 vatandaşı arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 binanın selde tamamen yerinden söküldüğünü söyledi. Soylu, bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu ve yaşamını yitirenlerin sayısının 4 olduğunu, kayıp 6 vatandaşı arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.
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