Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: TSK envanterindeki helikopterler Marmaris’te görevde
İçişleri Bakanı Soylu, "Bir seferde 10 tona kadar su bırakan TSK envanterindeki helikopterlerler Marmaris’te görevde" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın bölgesinde açıklama yapıyor.
Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
Şurada hayvan kurtarma derneğinin bir tane kirpiyle bir tane kaplumbağayı kurtarma sevincine ortak olun. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili ortaya konulacak adımların çok iyi hesaplanması lazım. Başka bir faciayla karşılaşmamız lazım.
Türkiye her meselesini yönetebilecek kudrete sahiptir. Türkiye bu konuda sanki aciz gibi gösteriliyor. 1500 sorti var şu anda hesaplanan. Devleti aciz göstermek şu durumda doğru değildir, yanlış bir davranış. Orman Bakanlığımız planlamayı çok iyi gerçekleştiriyor. Güvenlik de alınıyor.
Etiketler: Orman Yangını Süleyman Soylu Yangın
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