TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Terör örgütünün saldırılarında şehit olan sivillerin fotoğrafını gösteren Soylu, HDP'ye 'Sizde haysiyet olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Hesabını vereceksiniz' diyerek tepki gösterdi.

'Yurt içindeki terörist sayısının 320’ye düştü'

Yurt içindeki terörist sayısının 320’ye, örgüte katılımın ise 52'ye düştüğünü söyleyen Soylu, terörle mücadeledeki son durumu anlattı.

Bakan Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz" dedi.

"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değil, kalkınma mücadelesidir"

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, iş birlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

HDP'liler Soylu'nun konuşmasını engellemeye çalıştı

Bakan Soylu, PKK terörü ile mücadeleyi anlatırken, HDP'liler sıralara vurarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Soylu, 'Bizim başımız ağrımaz onların sesini keseceğiz' diye yanıt verdi.

Görevlendirme yapılan belediyelerden bahseden Soylu, yeni projelerle ilgili, "Şimdi de Allah'a şükür beş yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye. Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" dedi.

"FETÖ bir istihbarat örgütüdür"

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadeleyi anlatırken de HDP'liler sıralara vurmaya devam etti.

Soylu, "FETÖ bir istihbarat örgütüdür, FETÖ bir terör örgütüdür. Ama FETÖ'nün yaptığı en önemli şey, biz 2 bin 200 yıllık devlet geleneği sahibiyiz değil mi. Çok zorluklar çektik. Geldiler kafamız bastılar ama devletin içindeki omurganın sağlamlığı bize yeniden devlet kurdurdu" dedi.

