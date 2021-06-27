İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyareti Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı. Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, sosyal medya hasabından açıklama yaptı.

"Artık yalnız değilsin Tendürek"

Soylu, "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" sözlerini kullandı.

Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz.



Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak.

Artık yalnız değilsin Tendürek pic.twitter.com/99hTNmyFsc — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021

Bakan Soylu'nun buradaki ziyaretinin ardından, geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunacağı açıklandı.