Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Siyasi suikastların yüzde 60'ı bot hesaplardan yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi suikastlarla ilgili manipülasyonların yüzde 60'ının bot hesaplardan yapıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;
Siyasi suikastlarla ilgili manipülasyonların yüzde 60'ı bot hesaplardan yapılıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Sosyal Medya
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