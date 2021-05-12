İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Süper Lig Süper Lig şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Soylu, "Kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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