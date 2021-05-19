İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Thodex soruşturması ve organize suç örgütleriyle ilgili tartışmalara ilişkin soruları da yanıtlayan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Sedat Peker konusu

Burada uluslararası bir operasyon var. Bu operasyon nasıl hangi ayaklar tarafından yönetildiğini net bir şekilde ifade ettim. Devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu, haklı ile haksızı, ihanet edenle asi olanı, tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Devlet alır, getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek bir daha bunları ülkeye musallat etmemek de bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Bu operasyonları ben başlattım. Babamızın oğlu olsa bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız. Buralarda nasıl riskler alındığını, hangi adımlar atıldığı devletimizin kayıtları en güzel şekilde tutulacaktır.

Koruma benden 1,5 yıl önce verilmiş. Benim zamanımda alınmışır. Bu kadar açıktır. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yöneliktir. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasında yargılanlarda da koruma var. Bir maraza çıkmasın, provokasyonla karşı karşıya kalınmasın diye bunlar yapılır. Eve yapılan operasyonda onlarca kadın polis vardı. Bir kurguyla karşı karşıyayız. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye.

Hadi ve Süleyman Özışık konusu

Anlıyorum ki ben uzun zamandan beri organize suç şebekesi liderinin hedefindeyim. Akrabalarım, gazeteciler, peki benimle temas edebilmiş mi? Hayır. Onlar benim yıllardan beri tanıdığım insanlar. Sayın Çiller zamanında İstanbul medyasında etkinliğim sözkonusuydu. Hadi Bey'i Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığımdan tanırım.

Babam İstanbul'da siyaset yapıyordu. Kimse babamın eteklerinin altına giremez. Adalet Partili kadroların içerisinde namuslu adamların içindedir babam. Nasıl bir adam olduğunu, kimleri tokatladığını, hayatın boyunca tek doğrusu olduğunu herkes bilir. 1980 öncesi evin bodrumunda bomba var mı yok mu diye evden çıkmazdık.

"Faruk Fatih Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor"

Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutlukta'dır. Başka bir ülkeye geçtiği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah. Operasyonumuz devam ediyor.

Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye.

[Thodex soruşturması] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nerede olduğunu biliyoruz, alacağız inşallah.https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/ios1fUOR3N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var"

Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, "Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz" diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. "Kolombiya"dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi Cevheri Güven söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu? Bunu burada söylüyorum, bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an, bir dakika koltukta kalan namussuzdur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık.https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/OCL15qqiOF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde"

25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine "yakaladınız tebrik ediyoruz" dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke sözkonusu değil. Özgür Özel bu açıklamayı saat kaçta yapıyor, video saat kaçta çıkıyor? Türkiye ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş ve onu spekar haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıyayız. Grup başkan vekili çıkıyor, orada böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun diyor. Her şeyi kurgulamışlar.

15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 41 operasyonda 30 ulusal çete çökertildi. Dünyanın en tehlikeli mafya örgütlerini Türkiye'ye saldılar. Yakaladığımız 14 önemli mafyayı ülkelerine gönderdik. Türkiye'yi bunlardan temizledik.

"Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmak istiyoruz"

Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik, devam ediyoruz.

"Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik"

Toplu taşıma işini bu dönemde büyükşehirlerde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri.

"Vatandaşımıza yönelik görevini aşan muameleye müsamaha göstermeyiz"

Bekçilik sistemi sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, Türkiye'nin asayişini başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır. Birileri korkuyor, nereden çıktı bu bekçi diyorlar. Buna yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Biz bugün bekçileri polis akademisinde eğittik. Toplam 5 aylık eğitim. Yüzde 100'e yakını lise ve üniversite mezunları. Uyuşturucudan her türlü asayişsizliğe, hırsızlığa ve hatta terör meselesine kadar bekçilerimiz görevdedir. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz.

"ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim"

Türkiye sağlık sistemi, hastane, üniversiteleriyle 27 Nisan öncesi mi? Hayır, kapasite geliştirmiştir. Atak helikopterinden kendi ürettiğimiz mühimmatlara kadar. Simetrik ve asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'un faili bugün nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini ülkelerinde tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sözlerimden dolayı Amerika'dan iki defa kısıtlama almış bir insanım. ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak veririm. Cumhurbaşkanımız var, ne meseleleri varsa görebilirler. Bizim bu konuda bütün vekaletimiz sayın Cumhurbaşkanımızdadır.

Meral Akşener'e tepki

Meral Akşenr'in dediği yakışır mı? Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? Bir gitsin İdlib'e. Biraz yürek ister. 50-100 yıl sonra o memleketin evlatları diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz? Elinize verilen sipariş var. Kılıçdaroğlu bizi suçlayacağına CHP'nin bir oyuna bak bakalım! CHP'liler hadi sorun partinizin oyunu. Telaştalar, acele ediyorlar.

"Muhalefet HDP'ye bakanlık vermeyi planlıyor"

Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı, diğeri de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bugün Türkiye'de kalan terörist sayısı 260. Beytüşşebap'ta ise 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır. Türkiye burada bambaşka bir ivme yakaladı. Bütün bunlar yapılırken siyaseti elemanlaştırmışlar. Siyaset elemanlaşamaz. Siyaset kutsal bir şeydir, siyaset milletin emanetinin sözcüsüdür, tarihin sözcüsüdür.

['HDP'ye Bakanlık' açıklaması]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/wkMuGBfmlX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz"

Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları, işbirlikçileri var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız. Dünyanın uyuşturucu ile mücadele eden bir numaralı ülkesi Türkiye.