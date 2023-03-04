Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Aslında ne kadar büyük bir operasyon yönetildiğini göstermek için anlatıyorum. Yine deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi.

Bunların her birinin bir görevi var. Örneğin Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme ile ilgilenmektedir. Siirt Valimiz araçların sahaya tanzimini gerçekleştirdi. Erzincan Valimiz beslenme sürecinin tamamını yürüttü.

Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir çalışmayı ortaya koymaktadır. Yerkürenin en büyük depremlerinden ve 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Onarılması için herkes seferber oldu.

"13 bin 72 artçı sarsıntı oldu"

13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da olağan bir durum değil. Bunun yanı sıra 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Buna gidecek aracı ve arama kurtarma ekibini hesap edebiliriz.

Yüzde 25'i yıkık ve acil yıkılacak yüzde 75'i de ağır hasarlı. Önümüzde bunlarla ilgili de bir süreç söz konusu. Tüm bölgede acil yıkılacak binalarda yüzde 15'e kadar geldik.

332 çadır kent alanı oluşturuldu. 370 bin 482 sadece bizim bildiğimiz kalanlar. Bunun 4'te 1'inden daha fazlası Hatay'da kuruldu. Toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62'si Hatay'da. Toplam 3 bin konteyner Hatay'da kurulmuş oldu.

Ayrıntılar geliyor...