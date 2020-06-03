Operasyona ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından yaptı.



Soylu, Bitlis kırsalında, 3 gün önce 3 teröristin ölü ele geçirildiğini hatırlatıp bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





Operasyonu harekat merkezinde takip ediyor

Harekat merkezinde operasyonu takip eden Bakan Soylu, "Bölgede operasyonlar sürüyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz" notuyla fotoğraflar da paylaştı.

Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.



Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz.

Allah onları muhafaza etsin pic.twitter.com/i3LxN740aG