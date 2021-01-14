Bakan Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Etiyopya Sanayi ve Ticaret Bakanı Melaku Alebel ile görüştü.

İki bakan baş başa görüşmenin ardından Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni'ne geçti.

"Afrika yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı"

Burada konuşan Soylu, uluslararası iş birliklerine daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini, 8’inci toplantının iki ülke ilişkileri için bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi bakımından hukuki altyapının tamamlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Gümrükler Alanında Karşılıklı İş Birliği Anlaşması'nın 2021 yılı sona ermeden sonuçlandırılması hususunda iyi bir mutabakata ulaştığımızı düşünüyorum. 2003 yılında Etiyopya ile ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolar seviyesindeyken bu hacmin 2020 yılında COVID-19 salgınına rağmen 25,4 milyar dolara ulaştığı görülmekte. Dönem zarfında kıtaya ihracat 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara, ithalat ise 3 milyar dolardan 10,1 milyar dolara çıkmıştır. 17 yılın sonunda Afrika yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hedefi 1 milyar dolar

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olarak hedeflendiğini söyleyen Bakan Soylu, "İki ülke arasında imzalanacak anlaşmanın, birlikte çalışılması halinde ticari seviyelerimizi ileri düzeye taşıyarak iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtacak seviyelere ulaştırabiliriz. Etiyopya'da 183 adet Türk firmasının yatırımı bulunmakta ve bu yatırımlar 28 binin üzerinde bir istihdam oluşturmaktadır. Yatırımlarımızın Etiyopya'nın 10 yıllık kalkınma planına somut katkılar yapacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

“THY'nin doğrudan Etiyopya'ya yaptığı uçuşlar ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı”

Türk müteahhitlerinin 2015 yılından bugüne Etiyopya'da 400 milyar doları aşkın proje bedellerine imza attığını kaydeden Soylu, "Tarım sektöründe ülkeler arasındaki iş birliğini artırmanın Etiyopya ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. TİKA aracılığıyla önemli projelere imza atılmaktadır. Ülkelerimiz arasında sanayi standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, kalibrasyon alanlarında iş birliği başlatılması önem kazanmakta. Ulaştırma alanında THY'nin doğrudan Etiyopya'ya yaptığı uçuşlar ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır" dedi.

“Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizin devam etmesi çok güzel”

Etiyopya Sanayi ve Ticaret Bakanı Melaku Alebel ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin pandemiye rağmen dinamik şekilde ilerlediğini belirterek, "Bu görüşmeler ilişkilerimizi desteklemeye devam edecek. İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin tesisinde, yatırım ve ticaret önemli bir kısmını oluşturuyor. İki hükümet arasında her zaman bu ikili ilişkiler büyük önem kazanıyor. Türkiye gibi bir ülke ile ekonomik ilişkilerin, bağlantılarımızın devam ediyor olması çok güzel. Bu yaptığımız çalışmaların sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda ayakta duracak bir ilişkiden bahsediyoruz" diye konuştu.