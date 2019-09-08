Gündem
Bakan Soylu: Dün gerçekleştirdiğimiz operasyonla 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi08 Eylül 2019 Pazar 10:46 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 11:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün gerçekleştirdiğimiz operasyonla 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı.
Bakan Soylu, "Dün gerçekleştirdiğimiz operasyonla 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor" dedi.
Kaynak: TRT Haber, İHA
Etiketler: süleyman soylu