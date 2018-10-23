Bakan Soylu: DEAŞ uçak yapmaya çalışmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar." ifadesini kullandı.

Yurt içinde ele geçirilen PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri de bulduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor." dedi.

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