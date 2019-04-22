CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının satır başları şöyle;

Şehit cenazesine ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelmiş ve oradaki kadınlar sözlü tepki göstermiş. Ardından Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra da yoğun sözlü protesto oldu.

Namaz sonrası da görüldüğü üzere fiziki bir saldırı olmuştur. Sonrasında korunamayacağı anlaşılınca oradaki bir eve İl jandarma komutanımızla beraber giriyor. Sonrasında Savunma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız teskin edici birer konuşma yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir süre sonra zırhlı araçla güvenli bir şekilde evden çıkarılmıştır. Bu olayda adı geçen herkes savcılığa teslim edilmiştir.

12 bin vatandaşımız cenaze törenine katıldı. Tepkinin fiziki saldırıya dönüşmesi söz konusudur. Bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Neresinden bakarsanız bakın müessip bir hadisedir. Cenazeye kimlerin katıldığı bellidir. Adli ve idari soruşturma başlatılmış ve fiziki saldırıya karışanlar yakalanarak emniyet görevlilerine teslim edilmiştir.

Olayın provokasyon olduğuna dair delile rastlamadık.

Ayrıntılar gelecek...