İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'ye bağlı Mâli Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listeye almasının haksız ve siyasi bir karar olduğunu söyledi.

"Ben göçte iş birliği yaparım, seni de bazı konularda gri listeye alırım anlayışı tehditkâr ve ahlaksız bir anlayıştır. Burada sayamadığım pek çok adım atmamıza rağmen, mali suçlar konusunda uluslararası bu kurumun bizim hakkımızda böyle bir tasarrufu oldu. Kimse kusura bakmasın, bu kararın haklı ve yerinde bir karar olmadığını, bizatihi siyasi bir karar olduğunu biliyoruz.

Bakan Soylu, 10 büyükelçiliğin Osman Kavala açıklamaları hakkında ise "Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Yarın bizden Abdullah Öcalan'ı, Selahattin Demirtaş'ı da içerden çıkarmamızı isterler" dedi.