Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arnavutköy Muhtarlar Toplantısı"na katıldı.
Arnavutköy Nuri Pakdil Sanat Merkezindeki toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/QpqoTqA1fi— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2021
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği
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